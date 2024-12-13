Rusya, Ukrayna'ya bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, dün Taganrog kentindeki askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle saldırdığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah, insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın askeri sanayisinin çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip yakıt ve enerji altyapısına yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna ordusunun, Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı 6 uzun menzilli ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait araçların hasar gördüğünü açıklamıştı.



Bakanlık geçen ay da Ukrayna'nın, Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli silahların Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 İHA ile saldırdıklarını duyurmuştu.