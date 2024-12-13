İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9534
  • EURO
    36,7986
  • ALTIN
    3001.7
  • BIST100
    10036.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna'ya bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu
Dünya

Rusya, Ukrayna'ya bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yakıt ve enerji altyapısına yönelik yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 14:05 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, dün Taganrog kentindeki askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle saldırdığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah, insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın askeri sanayisinin çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip yakıt ve enerji altyapısına yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna ordusunun, Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı 6 uzun menzilli ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait araçların hasar gördüğünü açıklamıştı.

Bakanlık geçen ay da Ukrayna'nın, Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli silahların Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 İHA ile saldırdıklarını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.