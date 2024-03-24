Rusya, Ukrayna'ya bombardımanı yoğunlaştırdı! Polonya ''teyakkuza'' geçti

CNN'nin haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "24 Mart günü yerel saatle 04.23'te, Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli uçaklarından fırlatılan seyir füzelerinden biri tarafından Polonya hava sahası ihlal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Seyir füzesinin Polonya hava sahasında 39 saniye geçirdiği kaydedilen açıklamada, füzenin uçuşu boyunca askeri radar sistemleri tarafından gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Polonya ordusu Ukrayna topraklarındaki durumu sürekli olarak izliyor ve Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halindedir." ifadesine yer verildi.

Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürlerin devreye sokulduğu vurgulanan açıklamada, hem Polonya hem de müttefik uçaklarının "aktif" hale getirildiği kaydedildi.

Ukrayna, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e yönelik saldırısında "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurmuştu.