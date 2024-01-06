Rusya Ukrayna'ya füzeyle saldırdı! 10'dan fazla kişi öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu akşam Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Pokrovsk ilçesine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Pokrovsk'ta saldırı sonucunda 2 evin yıkıldığı, enkazdan bir kişinin sağ çıkarıldığı belirtilerek, enkaz altında 2'si çocuk 6 kişinin daha olabileceği aktarıldı.



Rivne köyünde, 3'ü çocuk, 6 kişinin yaşadığı bir evin tamamen yok edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

POKROVSK SALDIRISINDA S-300 FÜZELERİ KULLANILDI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pokrovsk'a düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Rus ordusunun, Pokrovsk'a saldırısında S-300 füzelerini kullandığını aktaran Zelenskiy, saldırıda hayatı kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, "Rusya, bu saldırıların hiçbirinin terör devleti için cevapsız kalmayacağını hissetmeli. Bunu gücümüzle, savunmamızla ve siyasi kabiliyetlerimizle sağlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.