Rusya ve ABD'den ortak karar! Yeni uzay aracı gönderilecek

Borisov, açıklamasında, arızalı Soyuz MS-22'nin insansız olarak dünyaya dönüş yapmasına karar verildiğini belirtti.

Soyuz MS-22 ile dünyaya dönmesi planlanan 2 Rus kozmonot ve 1 ABD'li astronotun da dünyaya yeni bir araçla döneceğini aktaran Borisov, bunun için de 20 Şubat'ta ISS'ye Soyuz MS-23 uzay aracının gönderileceğini ifade etti.

Borisov, söz konusu kararın, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile de istişare edildiğini ve NASA'nın da Roscosmos kararını onayladığını kaydetti.

Roscosmos'tan geçen ay yapılan açıklamada, Soyuz MS-22 aracının soğutucu sisteminde sızıntı tespit edildiği ve bu nedenle aracın içerisindeki sıcaklık değerlerinin arttığı bildirilmişti.