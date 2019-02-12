İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD ve Rusya'nın Afganistan özel temsilcileri Türkiye'de görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ve ABD'nin Afganistan özel temsilcilerinin 22 Şubat'ta Ankara'da bir araya geleceğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'nın başkenti Moskova'da basına açıklamada bulunan Kabulov, Afgan siyasetçilerin, 5-6 Şubat'ta Moskova'da Taliban temsilcileriyle bir araya gelerek barış konusunu görüşemelerini değerlendirdi.

Kabulov, toplantının Afganistan'daki siyasi gelişim sağlanmasında dönüm noktası için zemin oluşturduğunu belirterek, ana konunun ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesi ve barışın sağlanması olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sonuca varmadan çok fazla kaynak ve insan harcadığını söylediğini hatırlatan Kabulov, "ABD, nihayet bu savaşı sonlandırması gerektiğinin farkına vardı. Fakat şimdilik bununla ilgili konuşmak için çok erken." ifadesini kullandı.

"Rusya ve ABD'nin Afganistan özel temsilcileri 22 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelecek." diyen Kabulov, şunları dile getirdi:

"Afganistan halkı barışı ve kendi devletini restore etmek istiyor. Afganlar çalışkan bir millet ve bu konuda güzel sonuçlar elde edilebilir. Moskova'da yapılan toplantı bunu gösteriyor. Rusya olarak bu konuda Afganlara gerekli desteği vermeye hazırız."

Taliban'ın siyasi hedeflerinin olduğuna işaret eden Kabulov, yabancı bir ülkeye ait ordunun Afganistan'da olmasının istenmediğini belirtti.

Kabulov, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'da başarılı olamayacağını ve Taliban'a karşı duramadığını söyledi.

Ayrıca Kabulov, Afganistan sorunun çözümünde Pakistan ve İran'ın kilit ülkeler olduğunu kaydetti.

ABD´den Japonya´ya milyon dolarlık savunma sözleşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA