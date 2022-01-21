Rusya ve Çin, BM'nin 5 Kuzey Koreliye yaptırım uygulamasını engelledi

AA 21 Ocak 2022 Cuma 11:44 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:45

Son iki hafta içinde dört balistik füze fırlatan Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 5 kişiye yaptırım uygulamak için düzenlenen acil BMGK toplantısında ABD, 15 konsey üyesini, bu tür testlerin BMGK kararlarını ihlal ettiğini hatırlatan ve Pyongyang'ı BMGK yükümlülüklerine uymaya çağıran kısa bir basın açıklamasını onaylamaya çağırdı.

Konsey toplantısı kapalı düzenlendiği için isimlerinin açıklanmasını istemeyen diplomatlar, Çin'in bütün açıklamalara karşı çıktığını aktardı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, toplantı başlamadan önce gazetecilere, sekiz ülke adına, Kuzey Kore'nin tutumunu uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendiren bildiri okudu.

Bildiride, Kuzey'in füze testlerinin, rejimin kitle imha silahları ve balistik füze programlarına ne pahasına olursa olsun devam etme kararlılığını gösterdiği kaydedildi.

Thomas-Greenfield, 5 Kuzey Koreliye yönelik yaptırımlara karşı çıkan ülkelerin, Kuzey Kore'ye "açık çek" verdiğini söyledi.

ABD, Arnavutluk, Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık, BM Güvenlik Konseyini Kuzey Kore'nin ihlallerini kınama konusunda birleşmeye çağırdı.

- KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ

Kuzey Kore 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

ABD yönetimi, 12 Ocak'ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

Kuzey Kore, ABD'nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğunu açıklamıştı.