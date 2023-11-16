Rusya ve Venezuela'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Rusya'yı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, başkent Moskova'da mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Lavrov ve Gil, görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, "Terörün tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz. Ancak aynı zamanda ülkelerin, uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden yöntemlerle terörle mücadele etmesine de kesinlikle karşıyız. Yerleşim yerleri, hastaneler, çocuk bahçeleri ve kamu binalarının bombalanması, binlerce çocuk dahil, binlerce masum vatandaşın ölmesine yol açıyor." dedi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), "Gazze Şeridi'nde çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesini" içeren karar tasarısını kabul ettiğine dikkati çekerek "BMGK, BM Genel Kurulunun ateşkese doğru bir adım olarak insani ateşkes çağrısını desteklemedi. Elbette bu, birçok şeyi, özellikle de ABD ile müttefiklerinin yaklaşımını sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çatışmaların durdurulması gerektiğini" vurgulayan Lavrov, "Kanın dökülmesinin bir an önce durdurulması ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da insani sorunlara bir an önce çözüm bulunması konusunda ısrarcıyız. Batı Şeria çok az konuşuluyor, çünkü herkes Gazze Şeridi'ne odaklandı. Ancak orada da (Batı Şeria) onlarca mağdur var ve baskınlar yapılıyor. Bu endişelendiriyor." diye konuştu.

Lavrov mevcut sorunun Filistin devletinin kurulması yoluyla çözülebileceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözümü ne kadar gecikirse, tüm bölgede istikrarın sağlanması o kadar zor olacak. Bu nedenle, çatışmaların sona ermesinin ardından hemen müzakere masasına oturulması gerektiği yönündeki yaklaşımımızı teyit ediyoruz. Mesele çok karmaşık. Çünkü haritaya bakılacaksa, Filistin devletinin kurulması gereken topraklardan, özellikle Batı Şeria'dan pek bir şey kalmadı. Orada, İsrail yönetiminin tek taraflı eylemleri sonucunda hiçbir ülke tarafından tanınmayan yerleşim yerleri oluşturuldu. ABD bile İsrail'in bu tür eylemlerini kınadı."

Bakan Lavrov, bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili "iki devletli" ilkesine alternatif yolun bulunmadığını ve bu yönde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

- "İsrail hükûmetinin yaptığı soykırımı kınıyoruz"

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek "İsrail hükûmetinin yaptığı soykırımı kınıyoruz. Taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için ateşkesin acilen sağlanması gerekiyor. Durumun çözümü, BMGK ve BM Genel Kurulunun, Filistin devletinin oluşturulmasını belirlemesine bağlıdır. BM'nin bu konudaki kararlarının uygulanması gerekiyor." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde alınan kararlara katıldıklarını dile getiren Gil şöyle devam etti:

"Filistin halkının İsrail tarafından yok edildiğini görüyoruz. Bu kabul edilemez. Uluslararası toplum buna izin vermeyecek. Uluslararası toplumun Filistin halkını desteklemek için gücünü seferber etmesi gerekiyor. İnsani yardım üzerindeki engellerin kaldırılmalı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve diğer kurumlara her gün saldırılar düzenleyerek insan haklarını ihlal ettiğini görüyoruz. Böylece, İsrail, uluslararası anlaşmaları ve insan haklarını ihlal ediyor. Bu eylemlerin derhal durdurulması gerekiyor."

Gazze'de işlenen savaş suçlarının soruşturulması ve suçlulara ceza verilmesi gerektiğinin altını çizen Gil, Filistin halkının bağımsız olma hakkını kullanması ve kendi topraklarına sahip olması gerektiğini vurguladı.