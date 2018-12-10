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Rusya, Venezuela’ya stratejik savaş uçaklarını gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik savaş uçağı, An-124 ağır nakliye uçağı ve Il-62 uzun menzilli yolcu uçağının Venezüela’ya gönderildiğini bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçuşun Atlas Okyanusu ile Barents, Norveç ve Karayip denizleri üzerinden, uluslararası hava sahası kurallarına uygun biçimde gerçekleştiği ifade edildi.
 
Uçakların 10 bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği kaydedildi.
 
Yolculuğun bir bölümünde, Tu-160 stratejik savaş uçaklarına Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 jetlerinin eşlik ettiği bildirildi.
 
Venezüela'da Rus uçakları ülkenin Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve Rusya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından karşılandı.
 
(Sputnik)

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