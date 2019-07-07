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Rusya, Wikipedia'ya alternatif site kuruyor

Rusya, internette ülke karşıtı propaganda ürettiği gerekçesiyle Wikipedia’ya alternatif bir dijital ansiklopedi kurmak için harekete geçti.

  • İHA
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Rusya hükümeti, Rusya aleyhinde propaganda ürettiği ve yayınladığı gerekçesiyle Wikipedia’ya savaş açtı. Bu doğrultuda 2016 yılında Wikipedia’nın yerine güvenilir bir kaynak oluşturulması için komisyon oluşturuldu. Komisyonun başına Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prikhodko getirildi. 3 yıldır çalışma halinde bulunan komisyon son taslağı oluşturarak fiili harekete geçti. Alınan karar doğrultusunda Rusya, Wikipedia’ya alternatif olacak olan dijital ansiklopediyi yayına sokacak.
 
Rusya’ya dair tüm bilgilerin yer alacağı dijital ansiklopedinin kuruluşu için fiili çalışmaların başlatıldığı öğrenilirken, kurulan internet sitesinde test yayınları gerçekleştirildiği öğrenildi. Oluşturulan komisyon başlatılan proje doğrultusunda bu projeye ne kadarlık bir bütçe oluşturulduğunu açıklamadı fakat projenin yaygınlaştırılması ve duyurulması için tüm planlamaların tamamlandığı öğrenildi. Rus basını ise projenin Wikipedia’nın önünü kesebileceği ve tüm dünyada Rusya ile ilgili objektif bilgilere doğrudan ulaşılabileceğini ifade ederken, projenin yaygınlaştırılmasının zor olacağı vurgusunu yaptı.
 

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