Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 99. gününe girdi.

RUSYA, ZEHİRLİ NİTRİK ASİT TANKINI UKRAYNA'NIN BOMBALADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Donbass'ın Luhansk bölgesindeki şiddetli bombardımanların yaşandığı Severodonetsk kentinde, zehirli kimyasal olan nitrik asit tankı 31 Mayıs'ta bombalandı. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, aynı gün tankın hava saldırısında vurulduğunu belirterek kimyasal kirlenme konusunda halkı uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün tankın Ukrayna Hava Kuvveleri tarafından patlatıldığını açıkladı.



Luhansk Valisi Haidai, resmi Telegram kanalından 31 Mayıs'ta açıklama yaparak bir kimya tesisindeki nitrik asit tankının hava saldırısı sırasında bombalandığını duyurdu. Haidai, halk sağlığı için son derece tehlikeli olan nitrik asit kirlenmesi konusunda halkı bilgilendirerek havaya yayılan kirlenme konusunda uyarı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili dün açıklama yaparak 31 Mayıs günü Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne (AFU) bağlı 79. Havadan Taarruz Tugayının geri çekilen birimleri tarafından nitrik asit tankının havaya uçurulduğunu ileri sürdü. Tankın, AFU birlikleri tarafından Rus ordusunun ilerlemesini durdurmak için patlatıldığı ifade edildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:40 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya sevk edilen ABD silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılmasının durumu önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini söyledi.

14:55 Ukrayna Merkez Bankası, ülkedeki savaşın başlamasından bu yana politika faiz oranını ilk defa artırarak yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını duyurdu.

14:09 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların sayısının yarı yarıya azaldığını söyledi.

14:00 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal ettiğini açıkladı.

13:00 Donbass'ın Luhansk bölgesindeki şiddetli bombardımanların yaşandığı Severodonetsk kentinde, zehirli kimyasal olan nitrik asit tankı 31 Mayıs'ta bombalandı. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, aynı gün tankın hava saldırısında vurulduğunu belirterek kimyasal kirlenme konusunda halkı uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün tankın Ukrayna Hava Kuvveleri tarafından patlatıldığını açıkladı.

11:55 Litvanya Savunma Bakanlığı dün açıklama yaparak Bayraktar alımı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Litvanya, halkın bağışlarıyla satın alınacak Bayraktar'ları, Ukrayna'ya vereceğini belirtti.

11:28 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaptığı açıklamada, "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" dedi.

11:17 Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı kömür ve petrol yaptırımı kararının ardından enerji alanında özellikle doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor.



11:00 ABD'nin Ukrayna'ya vereceği orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS'ın, Rus ordusunu önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.



10:55 Ukrayna'nın Kiev bölgesi yakınlarında Ukrayna askeri araçlarının bulunduğu konvoy, AA ekibi tarafından görüntülendi.

09:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenska yaptığı açıklamada, "Rusya'ya toprak vermek özgürlükten vazgeçmek olur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalini sona erdirmez" dedi.

08:40 ABD, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya havadan karaya atılan füze taşıyabilen dört adet MQ-1C Gray Eagle insansız hava aracı satmayı planlıyor.

07:55 Suudi Arabistan, Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

07:00 ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Ukrayna ordusuna sağlayacakları HIMARS roket sistemlerinin sadece savunma amaçlı kullanılacağına ve Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair Kiev yönetiminden güvence aldıklarını açıkladı.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentindeki bir anaokulunda Dünya Çocuklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Çocuklar, etkinlik kapsamında Ukraynalı askerler için teşekkür mesajları içeren kağıt güvercinler yaptı.

04:00 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (solda) ile bir araya geldi.

03:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

02:00 Katar, Rusya ile Ukrayna krizine ilişkin her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu tekrarladı.

01:00 Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Rus gazeteci Dmitriy Muratov kazandığı ödülü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı.

00:50 Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri sağlayacağını açıklamasından birkaç saat sonra Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin tatbikata başladığını duyurdu.

00:40 ABD Başkanı Joe Biden, New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında bahsettiği Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyurdu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetimini, Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmek için provokatif adımlar atmakla suçlayarak, "Böyle bir risk kesinlikle var." dedi.