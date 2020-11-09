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  • Rusya'da askeri hava üssünde subay dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Dünya

Rusya'da askeri hava üssünde subay dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Rusya'nın Voronezh kenti yakınlarında bulunan askeri hava üssünde bir subay dehşet saçarak 4 askeri vurdu.Olayda 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de ağır yaralandı.

İHA09 Kasım 2020 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:29
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Rusya’nın Voronej kentinde yer alan askeri üs içinde barikat kuran bir asker, gizlice bir subaydan aldığı silahla çevredeki askerlere ateş açtı. Saldırı sonucu 1’i binbaşı, 1’i onbaşı ve 1’i er olmak 3 asker hayatını kaybetti. Saldırgan asker olay yerinden kaçmayı başarırken, askeriyenin giriş çıkışları kapatıldı. Ordu ve polisin dehşet saçan subayı yakalamak için kavadan ve karadan operasyonu başlattığı kaydedildi. Diğer yandan saldırıda vurulan diğer askerin ise hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rus basını saldırıyı gerçekleştiren kişinin aynı askeri üste görev yapan 2000 doğumlu Anton Makarov olduğunu, robot resminin çizilerek hemen hemen tüm güvenlik birimlerinin bulunduğu bölgelere gönderdiğini öne sürdü.

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