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Rusya'da BBC’nin DEAŞ’ı desteklediği iddiası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, BBC Rusya'nın internet kaynaklarında yaptığı denetlemede DEAŞ'ın ideolojisini yayınlayan haberler bulduğunu iddia etti.

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Rusya, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin terör örgütü DAEŞ’e destek yayını yaptığını ileri sürdü.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya’da yayın yapan BBC’nin internet kaynaklarında denetleme yapıldı.

Denetlemede BBC Rusya’da uluslararası terör örgütlerinin ideolojisini yayınlayan haberlerin bulunduğu iddia edilen açıklamada, haberlerde terör örgütü DAEŞ lideri El Bağdadi’den alıntılar yapıldığı öne sürüldü.

BBC'ye yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, bu yayın kuruluşundaki haberlerin Rusya’daki aşırılıkla mücadele yasası normlarına uygunluğunun incelemesine devam edildiği bildirildi.

BBC Rusya’nın 16 Ocak’a kadar basın yasasına uyduklarını gösteren belgeleri Roskomnadzor’a sunması gerektiği ifade edilen açıklamada, kuruluşun televizyon kanalının programlarının da sürekli izlendiği belirtildi.

Açıklamada, BBC televizyonuna yönelik 14-31 Ocak tarihlerinde denetim yapılacağı bildirildi.

Öte yandan Rus TASS haber ajansına göre, yapılan denetimle ilgili olarak BBC bir açıklama yaptı.

Rus yasalarına uygun çalıştığını savunan BBC’nin açıklamasında, “Uluslararası yayın kuruluşu BBC, Rusya dahil her ülkenin yasalarına ve kurallarına uygun olarak çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere’de medya düzenleyicisi Ofcom, Rus televizyon kanalı Russia Today’in haber programlarında yayın kuralı ihlali bulunduğunu öne sürmüştü.

Roskomnadzor, geçen ay yaptığı açıklamada, İngiltere’nin bu tavrı nedeniyle İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Rusya’daki yayınlarının yasalara uygunluğunu denetleyeceğini duyurmuştu. 

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