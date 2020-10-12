Rusya'da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

DHA 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:45

Rusya'da anne dehşeti yaşandı. Rusya'da Lyubov Melnikova (43) adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü. Olay, Rusya'nın Pushkino kasabasında yaşandı. Melnikova, spordan dönen yaşları 13 ve 14 olan kızlarıyla kocası Vasily Melnikov'un eve girmesine izin vermedi.

BABA OĞLUNU KONDİSYON ALETİNDE ASILI BULDU

Duruma anlam veremeyen Melnikova'ın eşi Vasily eve girdiği sırada kondisyon aletinde 4 yaşındaki oğlunu taytla asılmış halde bulduğu belirtildi. Anne Melnikov'un cinayeti neden işlediği bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Dört yaşındaki oğlunu öldüren Lyubov Melnikova'nın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.