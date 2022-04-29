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Dünya

Rusya'da endişe yaratmıştı! Ödeme dolar cinsinden yapıldı

Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen dış borca yönelik tahvil ödemelerinin dolar cinsinden gerçekleştirildiğini bildirdi. Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya'nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 16:19 - Güncelleme:
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Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar cinsinden ödeme yapıldığını belirtildi.

Açıklamada, "564,8 milyon dolar değerindeki Rusya-2022 ve 84,4 milyon dolar değerindeki Rusya-2042 eurobond ödemeleri Citibank'a yapılmıştır. İlgili eurobond ödemeleri ABD doları ile gerçekleştirilmiştir. Böylece, ilgili yükümlülükler, ihraç belgelerinde belirlenen koşullara uygun olarak yerine getirilmiştir." denildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya'nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik bir temerrüt tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Rusya'nın kaynakları var, gerekli tüm finansal kaynaklara sahip, hiçbir temerrüt bizi tehdit etmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın 2022 ile 2047'ye kadar vadeli 15 aktif tahvili bulunuyor.

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