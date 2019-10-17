21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8659
  • 6,5368
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da ''Gök Gürültüsü-2019'' tatbikatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gök Gürültüsü-2019' tatbikatında seyir ve balistik füzelerinin fırlatılması talimatını verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gök Gürültüsü-2019" askeri tatbikatının düzenlendiği belirtildi.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/10/17/171020191923205831395_3.jpg>
 
Tatbikatın Putin'in yönetiminde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Karadeniz'in yanı sıra Barents, Baltık, Hazar ve Ohotsk denizlerinden "Yars", "İskender", "Kalibr" gibi füzelerin fırlatıldığı ve hedefleri vurduğu kaydedildi.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/10/17/171020191923054723207_3.jpg>
 
Kuzey Filosunun yer aldığı tatbikat, Rusya'nın batı, doğu, güney ve merkez askeri bölgelerinde yapıldı.
 
Sadece Rus askeri birliklerinin katıldığı tatbikatta yaklaşık 12 bin asker, 300 savaş teçhizatı, 213 füze fırlatma sistemi, 105 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 15 savaş gemisi ve 5 nükleer su altı gemisi yer aldı.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/10/17/171020191924044727888_3.jpg>
 
Putin, daha önce, Yars füze sistemlerinin orduya temin edileceğini söylemişti. 
 
Rusya'da eylülde 8 ülkeden 128 bin askerin katılımıyla "Merkez-2019" tatbikatı düzenlenmişti.

´Hepinize sesleniyorum´ dedi, böyle meydan okudu: Bu devran elbet dönecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Terör yandaşları İsrail'de sokağa indi

Terör yandaşları İsrail'de sokağa indi

Trump'ın zikzaklarına uzman yorumu: Bu yöntemi kullanıyor

Trump'ın zikzaklarına uzman yorumu: Bu yöntemi kullanıyor

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Maaşlarda yeni dönem: İnternet üzerinden yapılabilecek

Maaşlarda yeni dönem: İnternet üzerinden yapılabilecek

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA