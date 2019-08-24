Rusya'da helikopter düştü
Rusya'nın Krasnodar kentinde ilaçlama yapan Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Rus TASS haber ajansına göre, Mİ-2 tipi helikopter, Krasnodar'ın Kanevsk bölgesinde tarlaları ilaçlarken düştü.
Nedeni henüz bilinmeyen kazada pilot hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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