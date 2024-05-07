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Dünya

Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da, Vladimir Putin'in yemin ederek yeni Devlet Başkanlığı görevine resmen başlamasının ardından hükümet istifa etti.

AA7 Mayıs 2024 Salı 14:52 - Güncelleme:
Rusya'da hükümet istifa etti
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Rusya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mihail Mişustin, Rus Anayasası gereği hükümetin istifasına dair kararnameyi imzaladı.

Devlet Başkanı Putin de imzaladığı kararnameyle, hükümetin istifasını onaylayarak, yeni hükümet kurulana kadar görevi sürdürmesini talep etti.

- HÜKÜMETİN KURULMASI SÜRECİ

Putin, yemin töreni sonrası yeni hükümetin kurulması için başbakan adayını Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerinin onayına sunacak.

Yeni anayasa değişikliğine göre, parlamento, başbakan adayını kabul etme ya da reddetme yetkisine sahip. Parlamentonun onayının ardından başbakan, başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek.

Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.

Rus basınında yapılan yorumlarda, başbakan adaylığı için yine Mihail Mişustin'in ismi öne çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

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