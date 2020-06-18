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Dünya

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Covid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

DHA18 Haziran 2020 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:29
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her gün vaka sayıları artış gösteriyorken, çok sayıda ülke de virüse çare bulmak için aşı çalışmalarına devam ediyor. Rusya’da ise aşı adayı, gönüllü kişilerde denenmeye başladı.

50 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

İlk klinik deneylere ilişkin görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda TV kanalında yayınlandı. Gönüllü kişilerin aşı denemelerinden 2 hafta önce karantinaya alındığı ve aşının yapılmasının ardından herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı. Aşı denemelerinin 50 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi.

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