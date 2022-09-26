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  • Rusya'da Japon diplomat, ''dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği'' gerekçesiyle gözaltına alındı
Dünya

Rusya'da Japon diplomat, ''dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği'' gerekçesiyle gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi 'dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği' gerekçesiyle gözaltına aldı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
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FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

  • Rusya Federal Güvenlik Servisi
  • Rusya
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