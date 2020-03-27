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Dünya

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı 5'inci ölüm

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı.

AA27 Mart 2020 Cuma 22:59 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 22:59
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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'da Kovid-19 teşhisi konulan 56 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede hayatını kaybeden 5'inci kişi olan kadının, "zatürre" hastası olduğu kaydedildi.

1036 vakanın bulunduğu Rusya'da, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

MOLDOVA'DA 22 YENİ VAKA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, ülkede 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 199’a yükseldiğini bildirdi.

Ülkede, virüs kaynaklı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜRCİSTAN’DA 83 VAKA

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili özel olarak hazırladığı internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 kişide daha virüsün görülmesiyle vaka sayısının 83'e çıktığı, 14 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

AZERBAYCAN'DA KOVİD-19'E KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Kovid-19’un önlenmesi için uygulanan karantina tedbirlerini sertleştirme yönünde karar aldı.

Buna göre, ambulans, kurtarma araçları ve kamyonlar hariç tüm araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Başkent Bakü ile Sumgayıt ve Abşeron kentleri arasında ise ulaşım yapılabilecek.

Bakü'deki metrolar 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Market ve eczaneler hariç tüm dükkanlar, restoran ve kafeler kapatılırken, restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Park ve benzeri dinlenme alanları 29 Mart'tan itibaren kapatılacak.

Virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'da, vaka sayısı 147 olarak açıklanmıştı.

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