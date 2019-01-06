İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da kuvözde tedavi gören bebeğin emziğinin ağzına bantla yapıştırılması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde, ciğerlerinden sorunu olan ve kuvözde tedavi gören bir bebeğin emziği, hastane personeli tarafından bantla ağzına yapıştırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde ciğerlerinde sorun olduğu tespit edilen yeni doğan bir bebek, tedavi için doktorlar tarafından kuvöze alındı. Oksijen tedavisinin yanı sıra ilaç tedavisi de gören bebeğe yapılanlar akıllara durgunluk getirdi. Hastane personeli olduğu iddia edilen bir kişi, solunum cihazını çıkararak bebeğe emzik verip ardından düşmesin diye emziği bebeğin ağzına bantla yapıştırdı. Başka bir hastane personeli bebeğin durumunu görünce görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı.
 
Polis soruşturma başlattı
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte tüm Rusya yapılan işkenceye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcıların da devreye girdiği olayla ilgili bazı hastane personelinin gözaltına alındığı açıklandı. Bebeğin ise tedavisine devam edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi. Ailenin yaşanan olaydan sonradan haberdar olduğu ve ihmali bulunan herkesten şikayetçi oldukları öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

İzmir en fazla CHP'den çekti

İzmir en fazla CHP'den çekti

Meteoroloji'den uyarı geldi: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı geldi: Yoğun kar geliyor

ABD heyeti Suriye'yi görüşmek için Türkiye'ye geliyor

ABD heyeti Suriye'yi görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı
 

POPÜLER HABERLER

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Leyla Alaton´dan ´Ayasofya´da dans´ provokasyonu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA