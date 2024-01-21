Rusya'da petrol rafinerisinde patlama! Böyle görüntülendi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rus enerji şirketi Novatek'in Estonya sınırındaki Ust-Luga limanında bulunan petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı açıklanırken herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi. Rus yerel basını, yangının nedeninin henüz bilinmediğini ancak petrol rafinerisi çevresinde İHA'ların görüldüğünü yazdı. Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, yaşanan olayın ardından alarma geçildiğini söyledi. Drozdenko, bölgedeki personelin tahliye edildiğini ifade etti.

Yangının çıktığı bölgede 3 uluslararası tankerin bulunduğu ve bu tankerlerin yangından etkilenmediği aktarıldı.

RUS NOVATEK ŞİRKETİ, YANGIN NEDENİYLE BALTIK DENİZİ'NDEKİ TESİSİNDE ÜRETİMİ DURDURDU

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek, Baltık Denizi'nde bulunan tesisinde çıkan yangın nedeniyle üretimi durdurduğunu bildirdi.

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da bulunan tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktığı bilgisi verildi.

Yangının çıkışının ilk belirlemelere göre "dış etkenlerden" kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, tesisteki üretimin ise durdurulduğu kaydedildi.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, tesisteki yangının iki insansız hava aracıyla yapılan saldırı nedeniyle çıktığı öne sürüldü.