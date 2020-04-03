İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6304
  • EURO
    7,2143
  • ALTIN
    344.059
  • BIST100
    89510.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da polis, Kovid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı
Dünya

Rusya'da polis, Kovid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı.

AA03 Nisan 2020 Cuma 01:03 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 01:03
ABONE OL

Doktorlar Birliği Sendikasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vasilyeva'nın Rusya'nın Novgorod bölgesinde, polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü ve bayıldığı, ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Vasilyeva ve bazı sendika çalışanlarına yönelik Novgorod bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından tutanak düzenlenmişti.

Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva, internet üzerinden Kovid-19 ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla 30 Mart'ta Soruşturma Komitesine çağrılmıştı.

Vasilyeva, daha önce Kovid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürmüştü.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.