Rusya'da savaş uçakları çarpıştı

Rusya’ya ait iki Su-34 tipi savaş uçağının havada çarpıştığı, fakat pilotların akıbetinin henüz bilinmediği açıklandı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre ülkenin uzak doğusunda gerçekleşen olayda bir pilotun kendini uçaktan ejekte ettiği açıklanırken, olayın yaklaşık bir saat önce meydana geldiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mürettebat kendilerini ejekte etti. Bir An-12 ve iki Mi-8 helikopteri, pilotların arama kurtarma çalışmalarına intikal etmiş durumdadır. Olaya karışan uçaklarda mühimmat yüklü değildi.” ifadelerine yer verildi.