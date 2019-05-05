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Rusya'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı.

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Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra acilen buraya geri döndü.
 
Uçak, piste inişi sırasında arka kısmından alev aldı.
 
Pistte durmayı başaran uçakta, söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 
İlk bilgilere göre 70 civarında yolcunun bulunduğu uçakta, yaralıların olduğu ifade edildi.
 
Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.

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