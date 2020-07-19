AA 19 Temmuz 2020 Pazar 11:25 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 11:25

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 771 bin 546’ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 12 bin 342’ye, iyileşen sayısı 3 bin 481 artarak 550 bin 344’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 24,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 591 artarak 233 bin 545’e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 299’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 314 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 24 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.

- İLK VAKA 31 OCAK'TA



Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.