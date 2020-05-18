İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8731
  • EURO
    7,4269
  • ALTIN
    389.039
  • BIST100
    101440
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da yeni tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 9 binin altına düştü
Dünya

Rusya'da yeni tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 9 binin altına düştü

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 926 koronavirüs vakası kayıtlara geçerken, 1 Mayıs'tan bu yana ilk kez vaka sayısının 9 binin altına düştüğü belirtildi.

IHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı sıralamasında dünyada ikinci sırada yer alan Rusya’da salgının bilançosu artıyor. Ülkede açıklanan son verilere göre son 24 saatte 8 bin 926 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 290 bin 678’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca ülke genelinde 1 Mayıs’tan bu yana ilk kez vaka sayısının 9 binin altına düştüğü ifade edildi. Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 3.6’dan yüzde 3.2’ye düştüğü belirtildi.

Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 2 bin 722’ye ulaştığı aktarıldı. Ülkede sağlık durumu kritik olanların sayısı 2 bin 300 olarak açıklanırken toplam 70 bin 209 kişinin virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

TEST SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Rusya Sağlık Bakanlığına bağlı Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Sağlığı İzleme Servisi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin Covid-19 testi yapıldığı, ülke genelinde toplam test sayısının 7 milyon 147 bin 14’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 264 bin kişinin de korona virüs şüphesiyle tıbbi gözetim altında tutulduğu belirtildi.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.