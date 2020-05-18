IHA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:46

Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı sıralamasında dünyada ikinci sırada yer alan Rusya’da salgının bilançosu artıyor. Ülkede açıklanan son verilere göre son 24 saatte 8 bin 926 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 290 bin 678’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca ülke genelinde 1 Mayıs’tan bu yana ilk kez vaka sayısının 9 binin altına düştüğü ifade edildi. Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 3.6’dan yüzde 3.2’ye düştüğü belirtildi.

Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 2 bin 722’ye ulaştığı aktarıldı. Ülkede sağlık durumu kritik olanların sayısı 2 bin 300 olarak açıklanırken toplam 70 bin 209 kişinin virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

TEST SAYISI 7 MİLYONU AŞTI



Rusya Sağlık Bakanlığına bağlı Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Sağlığı İzleme Servisi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 bin Covid-19 testi yapıldığı, ülke genelinde toplam test sayısının 7 milyon 147 bin 14’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 264 bin kişinin de korona virüs şüphesiyle tıbbi gözetim altında tutulduğu belirtildi.