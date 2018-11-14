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Rusya'da zincirleme kazada kamyon patladı

Rusya’nın güney bölgesi olan Krasnodar’a bağlı Rostov şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan zincirleme kaza sonrası bir kamyon yandığı sırada büyük bir gürültüyle patladı.

  • İHA
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Rusya’nın Krasnodar bölgesinde dün itibariyle başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Birçok şehirde ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken, bazı köylere ulaşım zorlukla gerçekleşiyor. Şehir merkezlerinde ve otoyollarda da bol bol trafik kazalarına rastlanıyor. Krasnodar’a bağlı Rostov şehrinde otoyolda hareket eden tır ve kamyonlar, küçük araçların da karıştığı zincirleme kaza yaptı. Birçok aracın birbirine çarptığı kazada bir kamyon çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı. Diğer tır ve kamyonlarda hafif hasarlar yaşanırken, kamyondan çıkan alevler korkuya sebep oldu.
 
Büyük patlama oldu
 
Zincirleme kaza nedeniyle yanan araçtan uzaklaşamayan diğer araçların yangından zarar görmemesi için şoförler yangın tüpleriyle durumu kontrol altına tutmaya çalıştı. Yangının büyümesinden sonra birçok kişi yanan kamyondan uzaklaştı. O sırada diğer yönden gitmekte olan bir sürücü zincirleme kazayı ve patlamayı kaydetti. Patlamadan sonra birçok tır ve kamyonun patlamadan zarar gördüğü fakat yangının büyümediği öğrenilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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