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Rusya'dan 6 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, 6 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası verildi.

  • AA
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Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkemede görülen duruşmada 6 Kırım Tatar Türkü, ''terör örgütü üyesi'' olduğu iddiasıyla yargılandı.
 
Mahkemenin kararına göre, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Yalta bölgesinden Muslim Aliyev 19, Enver Bekirov 18, Emir Üsein Kuku 12, Vadim Siruk 12, Refat Alimov 8 ve Arsen Cepparov 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Ukrayna'dan Rusya'ya tepki
 
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 6 Kırım Tatar Türkü'nün tutuklamasını protesto etti.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ''terörle mücadele'' adı altında Kırım Tatar Türklerine yönelik siyasi baskı uyguladığı kaydedildi.
 
Açıklamada, "Uluslararası toplumu bu yanlış kararı kınamaya ve Rusya'ya yönelik geçici olarak ilhak ettiği Kırım'da insan haklarının ihlalini durdurması için baskı kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
"Rusya, Kırım Tatarlarına baskı kurmaya devam edecek"
 
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım Tatarlarına baskı kurmaya devam edeceğine dikkati çekti.
 
Çubarov, "Kendinizi kandırmayın. Evde ses çıkarmadan oturan, hapisten kaçabileceğini düşünen insanların evlerine de mutlaka bir gün gelirler. Rusya, bu insanları suçlu oldukları için değil Kırım Tatarı oldukları için yargılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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