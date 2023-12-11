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Dünya

Rusya'dan ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin, 'kanın dökülmeye devam edeceği' anlamına geldiğini bildirdi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki
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Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik BMGK'de 8 Aralık'ta yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, toplantıda Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, bir ülkenin kararıyla kanın korkunç şekilde dökülmeye ve yıkımların feci şekilde yaşanmaya devam edeceği anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

- Gazze'de acil ateşkes çağrısı ABD vetosuna takıldı

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu vermişti.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • Rusya
  • bmgk

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