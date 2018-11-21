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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, 'Suriye'ye gayrimeşru petrol ağı kurarak teröre finansman sağladığı' iddiasıyla bazı Rus firmaları ve bir Rus vatandaşını yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington'un Rusya'ya yaptırımları artırarak sürdürdüğü belirtildi.

Rusya'ya karşı yaptırımların artık "rutin" hale geldiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırım kararlarının ABD'nin iç siyasi anlaşmazlıklarından kaynaklandığı savunuldu.

Washington'un baskı yaparak Rusya'yı dünya arenasındaki bağımsız çizgisini değiştirmeye zorladığı belirtilen açıklamada, "Amerikan siyasileri, kendilerini ikna ettikleri 'ABD her şeye kadir' yanılsamasından kurtulmaya başlamalı. Kendini kandırmak tehlikelidir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye gayrimeşru petrol ağı kurarak teröre finansman sağladığı iddiasıyla aralarında Rusya merkezli iki şirket ve bir kişinin de bulunduğu bazı isimleri yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

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