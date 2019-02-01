Rus senatör Klintseviç: ABD'ye INF'den çekilmesi ile ilgili mutlaka yanıt vereceğiz Son dakika haberi... Rus senatör Klintseviç ABD'nin Orta Menzilli Nükleeer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekilmesi ile ilgili, 'INF'yi tek taraflı olarak uygulamayacağız, ABD'ye mutlaka yanıt vereceğiz '