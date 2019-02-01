Rus senatör Klintseviç: ABD'ye INF'den çekilmesi ile ilgili mutlaka yanıt vereceğiz
Son dakika haberi... Rus senatör Klintseviç ABD'nin Orta Menzilli Nükleeer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekilmesi ile ilgili, 'INF'yi tek taraflı olarak uygulamayacağız, ABD'ye mutlaka yanıt vereceğiz '
Rus senatör Klintseviç ABD'nin Orta Menzilli Nükleeer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekilmesi ile ilgili, ''INF'yi tek taraflı olarak uygulamayacağız, ABD'ye mutlaka yanıt vereceğiz'' dedi.
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