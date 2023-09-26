Rusya'dan ABD'ye soğuk duş: Azerbaycan'ın onayı gerekiyor

Peskov, başkent Moskova'da, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın "Karabağ'da uluslararası misyon olmalı, bu konuda müttefiklerimizle çalışıyoruz." sözlerini gazetecilere değerlendirdi.

Karabağ'da olası bir misyon görevlendirilmesi için Azerbaycan'ın onayının gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bu konuda henüz somut bir durum göremiyoruz. Herhangi bir misyon ancak Azerbaycan tarafının rızasıyla var olabilir." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın Karabağ sürecinde ABD'nin aksine somut bir şekilde yer aldığını belirterek, "Rusya'nın Karabağ süreciyle etkileşim düzeyini ve buna katılımımızı, ABD'ninkiyle karşılaştırmak mümkün değil. Aynı şey Karabağ sürecine ilişkin sözlü değil fiili katılımımızla ilgili de söylenebilir, karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rus Barış Gücü'nün bölgede önemli rol oynadığını ve bunun devam edeceğini de söyledi.

PUTİN VE REİSİ, KARABAĞ'DAKİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Karabağ'daki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Reisi telefonda görüştü.

Karabağ'daki gelişmelerin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin istişare edildiği görüşmede, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Tarafların, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan bölgesel danışma platformu "3+3"ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği görüşmede, Reisi, İran'ın BRICS'e katılma başvurusuna Rusya'nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.