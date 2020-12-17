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Dünya

Rusya'dan 'Barış gücü birlikleri kuşatıldı' iddialarına yalanlama

Karabağ'da ateşkesi sağlayan barış gücü birliklerinin Azerbaycan askerleri tarafından kuşatıldığı iddiaları Rusya tarafından yalanlandı.

IHA17 Aralık 2020 Perşembe 09:56 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:57
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Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan Ateşkes Anlaşması kapsamında Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü askerlerinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığı ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı. Ermenistan medyası ve Rus basını tarafından ortaya atılan iddialar sosyal medyada da geniş yankı uyandırınca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yalanlama geldi. İddialar üzerine yapılan açıklamada, “Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’da herhangi bir tarafın güçlerince kuşatıldığı iddiaları gerçeğe aykırı. Dağlık Karabağ’daki tüm Rus barış gücü birlikleri hem gözlem noktalarında, hem de ateşkesi gözetlerken görevlerini olağan bir şekilde yerine getiriyor” denildi.

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