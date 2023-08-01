Rusya'dan Cezayir'e iş birliği çağrısı

Şoygu, başkent Moskova'da Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha ile görüştü.

Görüşmede, Rusya ile Cezayir arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini işaret eden Şoygu, "Tüm dünyaya, Rusya ve Cezayir'in Batı'nın benzeri görülmemiş baskılarına rağmen bağımsız bir dış politika izlemeyi ve ulusal çıkarlarını savunmayı amaçladıklarının açık bir sinyalini verdik." ifadesini kullandı.

Şoygu, Rusya'nın, Cezayir ordusunun Kuzey Afrika'daki güvenliğe yönelik konumuna ilişkin desteğe hazır olduğuna dikkati çekti.

Bakan Şoygu, "Rusya Savunma Bakanlığı, Cezayir ordusunun savaş yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.