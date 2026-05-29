  • Rusya'dan Ermenistan'a ambargo: Resmen satışı durdurdu
Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a ambargo: Resmen satışı durdurdu

Rusya, Ermenistan'dan gelen 64,5 milyon şişe maden suyunun satışını askıya aldı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 12:18
Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli "Jermuk" marka maden suyuna ilişkin tedbir kararına yer verildi.

Bu maden sularında sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Rospotrebnadzor, Ermenistan merkezli Jermuk tarafından üretilen 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya topraklarında satışının askıya alınmasına ilişkin ilgili kurumlara talimat gönderdi." ifadesine yer verildi.

Rusya, 22 Mayıs'ta Ermenistan'dan çiçek ithalatına ve 28 Mayıs'ta da sebze ve meyve ithalatına geçici kısıtlama getirmişti.

Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir.