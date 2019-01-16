Lavrov: Türkiye dahil, Suriye’nin komşularının güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlediği büyük yıllık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmek istemesiyle ilgili konuşan Lavrov, Rusya’nın birçok soruna rağmen anlaşmayı kurtarmaya çalışmaya hazır olduğunu ve ABD’nin silah kontrol anlaşmalarına sorumlu bir şekilde yaklaşmasını umduğunu belirtti. Lavrov, Avrupa’nın ABD’ye teslim olmak yerine sorunun çözümüne katkıda bulunmasını beklediklerini ifade etti.

“Kuzey Suriye Esed rejiminin kontrolünde olmalı”

ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmeye hazırlanırken, Moskova’nın YPG/PKK ve Esed rejimi arasında yürütülen müzakerelere destek verdiğini ve Kuzey Suriye’nin rejimin kontrolünde olması gerektiğini söyleyen Lavrov, Fırat'ın doğusundaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede değerlendirileceğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, iki lider arasında 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib olacağını belirten Lavrov, “Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili mutabakatların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Ancak bu mutabakatlar teröristlere tam özgürlük verilmesi anlamına gelmiyor. İdlib'deki durum, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi olacak" diye konuştu.

“ABD Venezuela muhalefeti üzerinde baskı kuruyor”

ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası bir askeri seçeneği konuşmasından endişe duyduklarını belirten Lavrov, Vaşhington’u hükümetle görüşmelerini engellemek için Venezuela muhalefetine baskı yapmakla suçladı. ABD’nin Venezuela’ya yaklaşımının, dünyadaki sevmediği hükümetleri baltalamaya çalışmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten Lavrov, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki diyaloğun ABD’nin muhalefet üyeleri üzerindeki etkisi nedeniyle başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Moskova’da “casusluk faaliyeti sırasında” yakalanıp gözaltına aldığı duyurulan ABD vatandaşı Paul Whelan’ı hakkında da açıklamalarda bulunan Lavrov, Whelan’ın casusluk faaliyeti sırasında suçüstü yakalandığı ve yurtdışındaki Rus tutuklularla takas için tutuklandığına dair medyada çıkan spekülasyonların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Lavrov, ayrıca, Kanada da dahil olmak üzere, Whelan'ın tutuklanmasından dolayı Moskova'ya olası yaptırım uygulanabileceğine dair yapılan açıklamalardan üzüntü duyduklarını ifade etti.