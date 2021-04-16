Rusya'dan İngiltere'ye misilleme

16 Nisan 2021 Cuma 16:13 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 16:14

ABD yönetiminin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklaması sonrasında, Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, çağırma sebebinin siber saldırılar, demokratik süreçlere müdahale ve Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri güç yığmasıyla ilgili olduğu açıklandı.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moskova'daki İngiliz Büyükelçi Deborah Bronnert'in görüşmeler için çağrıldığını duyurdu.

İngiliz elçiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İngiltere elçisinin daha önceden planlandığı üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gittiği bildirildi.