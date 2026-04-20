Rusya'dan İran adımı... Nükleer santraldeki personel tahliye edildi

İran'ın güneyindeki Buşehr Nükleer Enerji Santrali, ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef alınmasının ardından uluslararası gündemin en kritik maddelerinden biri haline geldi. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Taşkent'te gazetecilere yaptığı açıklamada tahliye sürecinin sona erdiğini ve sahada yalnızca gönüllülerin kaldığını duyurdu.

LİKHACHEV'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI: 600'DEN FAZLA KİŞİ RUSYA'YA GÖNDERİLDİ

TASS haber ajansına göre, Likhachev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail'in İran'a saldırısında hedef alınan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Santralden tahliye sürecinin sona erdiğini belirten Likhachev, "Tahliyeyi tamamladık. Çatışmaların başlamasından bu yana 600'den fazla kişiyi tahliye edip Rusya'ya gönderdik. Arkadaşlar şimdi dinleniyor ve kendilerine geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Santral alanında sadece gönüllülerin kaldığını aktaran Likhachev, Buşehr sahasında 20 kişi, Tahran'da ise 4 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

RUSYA DIŞİŞLERİ SALDIRILARI 'YASA DIŞI VE PERVASIZ' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef olmuştu. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "yasa dışı ve pervasız" olarak nitelendirerek, Moskova'nın santraldeki durumun tehlikeli bir eşiğe yaklaştığına dair uluslararası toplumun ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için çaba gösterdiğini duyurmuştu.