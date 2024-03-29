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Dünya

Rusya'dan İsrail'e kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Suriye'nin Halep'e gerçekleştirdiği hava saldırısını kınadı.

IHA29 Mart 2024 Cuma 23:13 - Güncelleme:
Rusya'dan İsrail'e kınama
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İsrail'in Suriye'de bugün düzenlediği saldırıya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail güçleri tarafından Halep kenti kırsalındaki farklı noktalara düzenlenen ve 42 kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Zaharova açıklamasında, "Suriye'ye yönelik, ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının açık bir ihlalini teşkil eden bu tür saldırgan eylemler kategorik olarak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden saldırının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir silah deposunu vurduğu ve şiddetli patlama meydana geldiği belirtilmiş, bölgede Hizbullah'a ait silah depolarının da bulunduğu ifade edilmişti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da saldırı doğrulanmış, ölen 6 kişinin isimleri paylaşılmıştı.

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