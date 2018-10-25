Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarına şartlı onay verdiği iddia edildi

İsrail'in "Hadashot" televizyonunun haberine göre, Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları için yeni şartlar ortaya koymayı ve Moskova ile Tel Aviv arasındaki askeri koordinasyon sistemini yeniden gözden geçirmeyi değerlendiriyor.

Rusya'nın İsrail'den "Suriye'ye yapacağı saldırı öncesi Moskova'nın uyarılmasını istediği" ileri sürülen haberde, Rus yetkililerin "önceden uyarı" için ne kadar bir süre talep ettiğine ise değinilmedi.

Haberde ayrıca Rusya'nın bu talebinin İsrail'in Suriye'deki hareket kabiliyetini sınırlayabileceği, İsrail savaş uçaklarını tehlikeye atabileceği ve Suriye'deki İran güçlerine zaman kazandırabileceği yorumu yapıldı.

Hadashot'a konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli diplomat, Rusya'nın talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetiminin buna razı olmaması gerektiğini söyledi.

Suriye'ye yönelik daha önce birçok defa hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu saldırılardan dakikalar önce Rus yetkililere bilgi veriyordu.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Moskova yönetimi 15 askerinin hayatına mal olan olayın ardından 2 Ekim'de Suriye'deki rejim güçlerine S-300 hava savunma sistemleri teslim etmişti.