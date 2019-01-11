Rusya'dan Karlov suikastı açıklaması: Tüm suçlular cezalandırılsın
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına karışan herkesin cezalandırılmasını umut ettiklerini açıkladı.
- İHA
Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un uğradığı suikast sonrasında 28 sanığın yargılandığı davayla ilgili Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, duruşmaları takip ettiklerini belirterek, “Davayı yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bu suça karışan herkesin adalete uygun bir biçimde yargılanmasını umut ediyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.