10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,445
  • 6,279
  • 226.088
  • 91.786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan Karlov suikastı açıklaması: Tüm suçlular cezalandırılsın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına karışan herkesin cezalandırılmasını umut ettiklerini açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un uğradığı suikast sonrasında 28 sanığın yargılandığı davayla ilgili Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, duruşmaları takip ettiklerini belirterek, “Davayı yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bu suça karışan herkesin adalete uygun bir biçimde yargılanmasını umut ediyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

"ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor"

'ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor'

SpaceX uzaya roket gönderiyor

SpaceX uzaya roket gönderiyor

Son başvuru günü 15 Şubat

Son başvuru günü 15 Şubat

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA