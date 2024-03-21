İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7886
  • EURO
    34,7114
  • ALTIN
    2225.16
  • BIST100
    9154.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan net mesaj: Ukrayna'ya gelen Fransız askerlerini öldüreceğiz
Dünya

Rusya'dan net mesaj: Ukrayna'ya gelen Fransız askerlerini öldüreceğiz

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkan yardımcısı Pyotr Tolstoy, Ukrayna'ya gelen tüm Fransız askerlerini öldüreceklerini söyledi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Rusya'dan net mesaj: Ukrayna'ya gelen Fransız askerlerini öldüreceğiz
ABONE OL

Tolstoy, BFMTV kanalına verdiği özel röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son haftalarda Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Macron'un "Ukrayna'ya destek konusunda sınır tanımadığına" yönelik açıklamasına değinen Tolstoy, "Onun fikri umurumuzda değil. Macron'un ne dediği, sınırları umurumuzda değil. Ukrayna topraklarına gelen tüm Fransız askerlerini öldüreceğiz, hepsini." ifadelerini kullandı.

Tolstoy, Ukrayna'da 13 bin paralı askerin bulunduğunu ve bunlardan 367'sinin Fransız olduğunu söyledi.

Bu ülkedeki 147 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü iddia eden Tolstoy, "Herkesi öldüreceğiz endişelenmeyin." dedi.

Tolstoy, Odessa'ya askerleriyle gelmek isteyen Fransızların 3. Dünya Savaşı çıkarmak için uğraştığını savunarak, "Fransız askerlerini Ukrayna'ya gönderme fikri, Orly'de (Paris'te havalimanı) Fransa bayrağıyla örtülen tabutlarla sona erecek." dedi.

- MACRON'UN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Öte yandan, Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.