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Rusya'dan Skripal gerekçeli yaptırımlarla ilgili açıklama: Cevabını veririz

Rusya AB'yi, Sergey Skripal cinayetini gerekçe göstererek Rusya'ya karşı dostça olmayan hamlelerine cevap vermekle tehdit etti.

  • star.com.tr
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Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında eski Rus ajan Skripal cinayeti sonrası yaşanan kriz devam ediyor. AB cinayet sonrası, Rus istihbaratı ile ilgisi bulunan birçok ismin banka hesaplarını dondurdu ve bu isimlere seyehat yasağı getirdi.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Moskova yönetimini hedef alan yaptırımları ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklmada, yaptırımların kınama boyutunda olmadığını ve bu dostça olmayan hareketlere karşı önlemler alma hakkının saklı tutulduğu belirtildi. Uygulamaların yerleşmiş normlara göre değil tamamen keyfi olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları normlara saygısızlık ve ''yeni icat edilmiş cezalar'' olarak niteledi.
 
Skripal'in zehirlenerek öldürülmesi ve yaptırımlar
 
Rusya'nın çifte ajan olarak suçladığı Sergey Skripal, 2006 yılında Rus mahkemelerince 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2010 yılında İngiltere ile Rusya arasındaki ajan takası kapsamında serbest bırakıldı ve İngiltere'ye yerleşti.
 
Eski ajan Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta  Londra'nın Salisbury semtindeki bir alışveriş merkezindeki bankta bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuştu. İngiliz hükümeti, yapılan araştırmalar sonucu Skripal ve Kızı Yuliya'nın Rusya yapımı sinir gazı Noviçok'a maruz kaldığını iddia etmişti. Mart 2018'de bazı AB ülkeleri Rusya'ya karşı önlem teşkil eden bazı tedbirler alma kararı verdi.
 
Rusya daha önce de iddiaların tamamını reddetti. Konunun araştırılması konusunda iş birliği teklifinde bulunan Moskova yönetimi, iddiaların asılsız olduğunu ve Rusya'nın suçlanacağı bir delilin olmadığını savunuyor. 

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