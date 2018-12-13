Rusya bir Slovak diplomatı sınır dışı etti

Konuyla ilgili basın toplantısı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İyi kurgulanmış ve genel kabul gören uygulamalara karşılık bu tür düşmanca uygulamalara tepki olarak Rusya Federasyonu, Slovakya makamlarına 11 Aralık tarihinde bir Slovakya askeri diplomatının ülkeyi terk etmesi konusunda nota verdi. Biz muhataplarımızdan farklı olarak diplomatik etik kurallara riayet ederek hareket ediyoruz. Buna göre biz önce muhataplarımızı bilgilendiriyoruz ardından kamuoyuna duyurumuzu yapıyoruz" dedi.

ABD, kiliseleri bölmek için çalışıyor

Diğer taraftan Litvanya’nın, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra Ukrayna’nın yanında yer alarak Rusya’ya karşı yaptırım kararı almasını değerlendiren Zaharova, Rusya’nın Litvanya’ya aynı şekilde karşılık vererek yaptırım uygulayacağını söyledi. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini tanıyan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin girişimlerinden sonra yaşanan krizde ABD’nin aktif rol oynadığını belirten Zaharova, "ABD, kiliseleri bölmek için aktif rol oynuyor. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak dünyadaki din özgürlüğü meselelerini denetleyen ABD’li Büyükelçi Samuel Brownback Ukrayna’nın din işlerine aktif olarak müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.