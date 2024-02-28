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Dünya

Rusya'dan Transdinyester açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirdi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Rusya'dan Transdinyester açıklaması
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Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin, Rusya'dan koruma talebi değerlendirildi.

Haberde, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, bugün Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı.

Kararda, Moldova yönetiminin son dönemde bölgeye yönelik baskısını artırdığı ve Transdinyester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edilmişti.

- Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • Rusya
  • Transdinyester

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