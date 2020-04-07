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Dünya

Rusya'dan Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına izin veren kararına tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi.

AA07 Nisan 2020 Salı 13:54 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:19
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Peskov, gazetecilerin Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına ilişkin kararnamesi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Hukuki olarak bu kararın detaylarının incelenmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngören kararname imzalamıştı.

Kararnameyle uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanılmasının önü açılıyor.

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