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Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, 'Türkiye'de gaz merkezi kurulmasını umuyoruz' dedi.

IHA13 Aralık 2022 Salı 15:25 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisinden sonra Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerine başlanan Türkiye'de gaz merkezi oluşturma girişimiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alensakdr Gruşko açıklamalarda bulundu.

DOĞALGAZ MERKEZİ KESİNLİKLE NET BİR FİKİR

Bu projenin hayata geçirilmesindeki faydalardan bahseden Gruşko, "Doğalgaz merkezi kesinlikle net bir fikir. Hayata geçirileceğini umuyoruz. Kısacası hem gaz üreten ülkeler hem de tüketiciler dahil herkesin çıkarına olacak. Elbette doğalgaza gerçekten ilgi duyan kesimler rasyonel tutum sergilerse" ifadelerini kullandı.

YEŞİL ENERJİYE GEÇİŞ 'HAYALPERESTLİK'

ABD ve batılı ülkeler tarafından yeşil enerjiye geçişe dair açıklamaları 'hayalperestlik' olarak yorumlayan Gruşko, "Rasyonel düşünen tüm ekonomistler en temiz karbon yakıtı olarak gazın geçici de olsa yıllarca ana enerji kaynağı olarak kalacağını biliyor. Bu nedenle arz istikrarı, talep istikrarı, transit istikrarı, işlemlerin hissedildiği yasal iklim istikrarı ve enerji stratejilerinin öngörülebilirliği gibi yıllardır yaptığımız şeyler üzerine düşünmemiz gerekiyor" dedi.

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
  • gaz merkezi
  • Doğalgaz
  • yeşil enerji

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