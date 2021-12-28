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Dünya

Rusya'dan Türkiye-Ermenistan açıklaması: Destek vereceğiz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, 'Ermenistan ile Türkiye arasındaki normal komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulmasından tüm dünya istifade edecektir. ' dedi. Ayrıca Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin Moskova'da yapılması planlanan görüşmeye ilişkin Polyanski, görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

AA28 Aralık 2021 Salı 19:51 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 19:51
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Polyanski, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

AA muhabirinin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin Moskova'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Polyanski, görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

Polyanski, "Biz, yakın bölgesel angajmandan yanayız ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini memnuniyetle karşılarız. Toplantının Moskova'da yapılacak olması sürpriz değil, hem Türkiye hem de Ermenistan ile iyi bir ortaklığımız var. Ekonomik ve bölgesel ağları teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Bunun çok hassas bir süreç olduğunu ve taraflar arasında güven eksikliği ve şüphe bulunduğunu belirten Polyanski, "Dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor ve eğer yapabilirsek Ermenistan ile Türkiye arasındaki normal komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulmasından tüm dünya istifade edecektir. Şu an buna oldukça uzağız. Adım adım ilerleyelim ve iki ülkenin olası açılımlarını teşvik edelim." ifadelerini kullandı.

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