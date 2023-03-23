İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0457
  • EURO
    20,7737
  • ALTIN
    1210.63
  • BIST100
    5039.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye 23 tır yardım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Rizvan Kurbanov'un çağrısıyla toplanan 23 tır yardım malzemesi getirildi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye'ye 23 tır yardım
ABONE OL

Kurbanov, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 kentin etkilendiği depremlerden sonra Türkiye'ye destek olmak için başta Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti olmak üzere Moskova, St. Petersburg, Tümen ve Yekaterinburg kentlerinden yardım yapılması çağrısında bulundu.

Milletvekilinin çağrısı ve destekleriyle toplanan 23 tır yardım malzemesi, Adıyaman'a ulaştı.

Yardım tırlarına refakat ederek kente gelen Rizvan Kurbanov, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan facianın dünyayı sarstığını söyledi.

Depremlerden sonra Rusya'da da büyük şok yaşandığını anlatan Kurbanov, "Türkiye'nin ihtiyacı için yardım topladık. Bu yardım, tamamen Rusya vatandaşları adına. Dağıstan Fonu, 'Çistoye Serdtse' (Temiz Kalp) kampanyası başlattı. Bu çağrıyı hem Dağıstan Cumhuriyeti'nden hem de Moskova, St. Petersburg, Tümen ve Yekaterinburg'dan pek çok kişi destekledi. Bu yardımı Adıyaman'a ulaştırdık. 23 tır gıda, çadır ve ihtiyaç olan diğer her şey bulunuyor." dedi.

Kurbanov, Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek, "Türk tarafı her zaman herkese yardım etmiştir, her zaman tüm ülkelerin sorunlarının çözümüne destek vermiştir. Bu nedenle bugün tüm ülkeler birleşerek Türkiye'ye yardım etmeli. Bir kez daha Türk halkına, Türkiye hükümetine içten taziyelerimizi iletmek istiyoruz, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.