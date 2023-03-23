Rusya'dan Türkiye'ye 23 tır yardım

Kurbanov, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 kentin etkilendiği depremlerden sonra Türkiye'ye destek olmak için başta Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti olmak üzere Moskova, St. Petersburg, Tümen ve Yekaterinburg kentlerinden yardım yapılması çağrısında bulundu.

Milletvekilinin çağrısı ve destekleriyle toplanan 23 tır yardım malzemesi, Adıyaman'a ulaştı.

Yardım tırlarına refakat ederek kente gelen Rizvan Kurbanov, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan facianın dünyayı sarstığını söyledi.

Depremlerden sonra Rusya'da da büyük şok yaşandığını anlatan Kurbanov, "Türkiye'nin ihtiyacı için yardım topladık. Bu yardım, tamamen Rusya vatandaşları adına. Dağıstan Fonu, 'Çistoye Serdtse' (Temiz Kalp) kampanyası başlattı. Bu çağrıyı hem Dağıstan Cumhuriyeti'nden hem de Moskova, St. Petersburg, Tümen ve Yekaterinburg'dan pek çok kişi destekledi. Bu yardımı Adıyaman'a ulaştırdık. 23 tır gıda, çadır ve ihtiyaç olan diğer her şey bulunuyor." dedi.

Kurbanov, Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek, "Türk tarafı her zaman herkese yardım etmiştir, her zaman tüm ülkelerin sorunlarının çözümüne destek vermiştir. Bu nedenle bugün tüm ülkeler birleşerek Türkiye'ye yardım etmeli. Bir kez daha Türk halkına, Türkiye hükümetine içten taziyelerimizi iletmek istiyoruz, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

